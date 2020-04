Coronavirus, report del Comitato scientifico: “Riaprire le scuole innescherebbe una nuova grande ondata epidemica”

“Riaprire le scuole innescherebbe una nuova e rapida crescita epidemia di Covid-19. In particolare, la sola riapertura delle scuole potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale“. E’ quanto scritto nel report messo a punto dal Comitato tecnico scientifico sull’emergenza Covid-19.

Dagli studi condotti dal Comitato, che riporta nel documento tutta una serie di tabelle e simulazione, “la riapertura delle scuole aumenterebbe in modo significativo il rischio di ottenere una nuova grande ondata epidemica con conseguenza potenzialmente molto critiche sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale“.