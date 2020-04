Coronavirus, Resta: “Riacutizzarsi del contagio? Non facciamoci trovare impreparati”

“Più di uno studio ipotizza un possibile riacutizzarsi del contagio con l’arrivo dell’autunno. Non possiamo farci trovare impreparati”. E’ stato il presidente della Crui e Retore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, ad avvertirlo, parlando a valle dell’Assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

“In quest’ottica –ha indicato Resta- dobbiamo sfruttare la crisi anche come un’opportunità per ripensare l’università. Abbiamo bisogno di atenei con meno vincoli, con poche regole chiare. Atenei in cui le procedure amministrative siano adeguate a un futuro dematerializzato e a una didattica diversa”. “Un futuro che è già qui” ha scandito Resta.