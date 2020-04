Coronavirus: arriva la rete per proteggere l’uomo nei parchi e nelle spiagge

Spiagge, parchi, dehor di ristoranti, palestre, centri benessere e ogni altro spazio esterno: arriva la rete per vivere in tranquillità all’aperto. A produrla è Arrigoni Spa, azienda leader europea negli schermi agrotessili per il controllo climatico e biologico delle coltivazioni, che ha messo disposizione la sua eccellenza nell’innovazione tecnologica, adattando la sua produzione a un nuovo progetto per garantire la sicurezza e il distanziamento sociale imposto dalla convivenza con il Covid -19.

L’azienda comasca ha studiato ”Delimita”, speciali tessuti tecnici che consentendo di mantenere la giusta distanza sociale, riducono quasi del tutto la possibilità di contagio annullando l’effetto ”dropled” e garantiscono il passaggio e il ricambio d’aria con un comfort nettamente superiore rispetto ad altre barriere come, ad esempio, il plexiglass.

Facilmente installabili, lavabili e sanificabili, queste barriere garantiscono una lunga durata, hanno un aspetto elegante e riducono enormemente i costi rispetto alle altre proposte sul mercato.

A partire dal costo, dunque, che è di circa 2 euro al metro quadro, numerosi sono i vantaggi di Delimita: installati a doppio strato in barriere verticali su apposite palificazioni, rappresentano un chiaro riferimento – visivo e fisico, privato e sicuro – dello spazio che occupiamo soli o con la nostra famiglia alla distanza sociale necessaria nelle aree esterne fra cui: parchi, spiagge, lidi, ristoranti, alberghi, aree esterne di centri sportivi, locali pubblici, supermercati e negozi, aree gioco per l’infanzia, giardini condominiali, residence, percorsi salute, nelle riunioni all’aperto e in tutte quelle zone frequentate da più persone o come schermo ombreggiante per le code all’esterno. “Questo particolare materiale -spiegano dalla Arrigoni- abbatte il rischio di essere raggiunti da droplet (vettori di cariche batteriche o virali) che possono venire in contatto con noi spinte dal vento o da correnti d’aria.

La rete si comporta come un ”filtro inerziale” e costituisce un’efficace protezione per goccioline d’acqua (droplet) prioettate in aria da colpi di tosse o starnuti. Delimita infatti consente di lasciare passare una giusta quantità d’aria (corretta permeabilità) e di schermare le goccioline liquide, potenziali vettori di carica virale, risolvendo il problema di una sicura frequentazione di spazi comuni da parte di più persone”.

Il prodotto è l’esito di un’apposita linea di ricerca e sviluppo del Gruppo Arrigoni che congloba le due esigenze e trova il suo utilizzo in spazi aperti comuni in piena sicurezza. Test sperimentali evidenziano quanto, per effetto della presenza della schermatura a rete, la quantità di droplet che possono raggiungere una persona sia drasticamente ridotta con la conseguenza di un rischio di contagio molto limitato. ”La nostra protezione si comporta come un ”filtro inerziale”, in grado di ridurre quasi completamente il passaggio di vettori di cariche batteriche e virali – dichiara Paolo Arrigoni presidente di Arrigoni Spa -. Al tempo stesso, Delimita crea un microclima gradevole, difende dal caldo e dal vento e costa mediamente dieci volte in meno del plexiglass”.