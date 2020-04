Coronavirus, Rezza chiede cautela: “La Fase 2 è più pericolosa della Fase 1, quando è tutto chiuso è più facile”

“La Fase 2 è più pericolosa della Fase 1, quando è tutto chiuso è più facile. Dal 4 maggio dovremo tenere la guardia alta“: lo ha affermato Gianni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, in un’intervista al “Fatto quotidiano“.

Rezza spiegato di essere stato sempre contrario a una riapertura selettiva, regione per regione: meglio un provvedimento nazionale. “È difficile una riapertura selettiva, gli indicatori utilizzabili sono diversi“. “Oggi Rt (il tasso di riproduzione del virus, ndr) non varia molto da Regione a Regione anche se in Lombardia, parte del Veneto, dell’Emilia e del Piemonte il numero di casi è più elevato. Ma i parametri sono anche altri e soprattutto la capacità di risposta del sistema sanitario sul territorio se ci sarà da contenere eventuali focolai. E comunque, restano le limitazioni alla mobilità da Regione a Regione“.

“In Veneto è stato fatto un ottimo lavoro. La Lombardia, che ha un ottimo sistema ospedaliero, a livello territoriale è meno forte. Ma in Lombardia dal primo caso del 20 febbraio si sono trovati con un ‘epidemia che era matura: è questa la loro attenuante, sono stati colti di sorpresa. Ora spero che il territorio sia pronto o che si adegui in tempi brevi“.

In riferimento invece agli effetti del caldo sull‘epidemia, Rezza ha spiegato: “Non è il caldo in sé. In generale il caldo crea distanziamento sociale: chiudono le scuole, gli uffici, si va in vacanza, non si prendono i mezzi pubblici, non si va in luoghi chiusi e affollati e questo fa diminuire le malattie respiratorie. Dopo di che il caldo estremo può favorire l’essiccamento delle goccioline e magari il virus resiste un po’ meno nell’ambiente. Ma ci affidiamo ai nostri comportamenti, non al caldo“.