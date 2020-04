Coronavirus, Ricciardi cita un nuovo studio: “A giugno con il caldo umido il virus potrebbe attenuarsi”

“A giugno con il caldo umido il virus potrebbe attenuarsi“: lo ha dichiarato in un’intervista a La Stampa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza ed esperto di sanità pubblica di fama internazionale.

Ricciardi cita “uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca: mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24 e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35 e un tasso di umidità dell’80% la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24 e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti“.

In riferimento alla Fase 2, Ricciardi osserva che “oltre 100 simulazioni del Comitato scientifico mostrano che riavviare contemporaneamente la mobilità da lavoro e quella sociale avrebbe comportato un aumento esponenziale della curva epidemica. Il Paese chiedeva di poter tornare a produrre. Si è fatta una scelta“. Ora bisogna agire “in modo deciso nelle Rsa e consentire ai positivi non gravi che non sono nelle condizioni di restare in isolamento a casa di essere accolti in strutture idonee“.