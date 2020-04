Coronavirus, Ricciardi: “La seconda ondata di contagi potremmo averla già in estate, se accelereremo sulle riaperture”

L’estate “dovremmo passarla mantenendo alta la guardia. Data sempre la premessa sul criterio delle riaperture per area geografica, dovremo scordarci i luoghi affollati, così come alberghi e aerei dove non siano garantiti il diradamento delle persone e le condizioni di sicurezza massima“: lo ha dichiarato, in un’intervista a La Stampa Walter Ricciardi, rappresentante italiano dell’Oms ed esperto del comitato scientifico del governo.

Se nella ripartenza non verranno rispettate disposizioni di sicurezza, procedure e precauzioni, “possiamo dire con certezza che avremo una seconda ondata in autunno e che potrebbe essere peggiore della prima. Autunno e inverno, come nel caso dell’influenza, è il periodo in cui una combinazione di eventi climatici, comportamentali e immunologici fanno si che il virus possa riemergere. Ma la seconda ondata potremmo averla già in estate, se accelereremo sulle riaperture, senza considerare i livelli di circolazione del virus nel territorio e abbassando la guardia sulle disposizioni di sicurezza“.