Coronavirus: ricostruita la storia della pandemia, primo caso tra settembre e dicembre

E’ stato datato il primo caso umano di Coronavirus Sars-CoV-2, grazie a uno studio pubblicato su Pnas da ricercatori dell’università di Cambridge e da colleghi tedeschi: secondo la ricerca il “paziente 0” si è infettato tra la metà di settembre e l’inizio di dicembre dell’anno scorso.

Analizzando genomi virali completi sequenziati nel mondo dopo essere stati isolati da malati Covid, i ricercatori hanno ricostruito i primi passi dell’epidemia, identificando 3 diverse varianti genetiche del virus – la A, la B e la C, quest’ultima diffusa in Europa, Italia compresa – e avanzando ipotesi anche sull’ingresso del contagio nel nostro Paese: è arrivato “attraverso la prima infezione documentata in Germania il 27 gennaio“, mentre “un’altra prima via di infezione italiana sembra correlata a un ‘cluster’ virale di Singapore“.