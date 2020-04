Coronavirus, Rohani: “L’emergenza in Iran sta rientrando, uscita dal lockdown in 3 fasi”

Mentre gli ultimi dati ufficiali diffusi dal governo indicano che la crisi sanitaria nella Repubblica islamica sta lentamente rientrando, il presidente Hassan Rohani ha annunciato che l’Iran uscirà dal lockdown in 3 fasi.

“Certamente non vogliamo altre vittime di Coronavirus. Allo stesso tempo non vogliamo far morire la gente di fame“, ha premesso Rohani in diretta tv, sottolineando che molti iraniani da due mesi non ricevono lo stipendio.

Il presidente ha spiegato che il governo intende allentare le restrizioni in 3 fasi: la prima inizierà sabato e prevede la ripartenza di specifici settori dell’economia in cui si ritiene che i lavoratori abbiano un basso rischio di contrarre il virus; la seconda riguarda l’allentamento delle restrizioni sul lavoro a Teheran e nelle città come Qom dove si sono registrati numerosi casi; infine la terza fase sarà quella della riapertura degli impianti sportivi, dei siti religiosi e dei saloni di bellezza mentre le preghiere del venerdì resteranno ancora vietate.