Roma si prepara alla fase 2: da domani, inizia la sperimentazione sul trasporto pubblico in vista della graduale riapertura del Paese a seguito dell’emergenza coronavirus. In alcune stazioni della metro saranno effettuate le prime prove per contingentare gli ingressi e monitorare i flussi dei passeggeri per fasce orarie. Su alcune linee bus partira’ il primo monitoraggio per verificare l’affluenza, anche grazie all’ausilio dei contapasseggeri e di personale a bordo.