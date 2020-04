Coronavirus, J.K. Rowling l’autrice di Harry Potter: “Ho avuto i sintomi ma ora sto meglio, rimanete a casa”

J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter ha rivelato di avere “avuto per le ultime due settimane tutti i sintomi” del Covid -19. In una serie di tweet, la scrittrice spiega di essersi “completamente ripresa” e raccomanda a tutti i suoi fan di rimanere a casa. Nei suoi tweet, la Rowling posta il video di un medico che fornisce consigli su “come alleviare i sintomi respiratori”. Questa tecnica, dice, “mi ha aiutato molto“. Da quando è scoppiata l’emergenza, la scrittrice ha lanciato il sito ‘Harry Potter at Home’, Harry Potter a casa, per i bambini che si trovano in lockdown con le loro famiglie.