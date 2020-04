Coronavirus: in Russia da stanotte stop ai voli di rimpatrio

Durante la prossima notte, ovvero tra il 3 ed il 4 aprile, le autorità di Mosca sospenderanno tutti i voli internazionali per il ritorno dei cittadini russi in patria. A riferirlo sono gli stessi media russi, citando fonti governative. Non e’ ancora noto quanto durerà il fermo dei voli internazionali. A causa della diffusione nel paese dell’epidemia di coronavirus, la Russia ha deciso di interrompere tutto il traffico aereo internazionale dal 27 marzo, mantenendo aperti gli aeroporti solo per i voli interni e per il rimpatrio dei propri cittadini. L’Agenzia federale per il trasporto aereo ha compilato liste per operare voli charter per il rimpatrio.