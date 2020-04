Coronavirus, sale l’allerta in Corea del Sud: 51 persone positive dopo la guarigione

In Corea del Sud 51 persone sono risultate nuovamente positive al test per il Coronavirus dopo la guarigione: lo ha reso noto il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, precisando che c’è un’alta probabilità che il virus resti in alcune cellule e che venga riattivato, piuttosto che le stesse persone lo contraggano una seconda volta, anche perché i pazienti hanno contratto il virus in un tempo breve rispetto all’uscita dalla quarantena.

Le autorità sanitarie di Seul hanno annunciato l’invio di una squadra per condurre una indagine epidemiologica e verificare le cause del nuovo contagio.