Coronavirus: salgono a 112 i medici morti in Italia

Si allunga il triste bilancio dei medici morti per Coronavirus in Italia, aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

La Fnomceo riporta oggi 112 vittime, 3 in più rispetto all’ultimo bollettino del 10 aprile.

Le ultime vittime della malattia sono Fabio Rubino, medico palliativista; Giovanni Stagnati, odontoiatra; Giovanni Delnevo, cardiologo.