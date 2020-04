Coronavirus, salgono a 139 i medici morti: tra le vittime anche un epidemiologo che lo studiava

Altri 2 medici si aggiungono all’elenco dei caduti per il Coronavirus in Italia: sale a 139 il bilancio aggiornato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri)

Le ultime vittime sono Andrea Farioli, medico epidemiologo impegnato nella ricerca su Covid-19 (ma sono “ancora da accertare se le cause del decesso siano da ricondursi a Covid-19“), e Luciano Abruzzi, neurologo.