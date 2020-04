Coronavirus, Salvini appeso a testa in giù in una vignetta tedesca: la bufala che circola su WhatsApp

Negli ultimi giorni sta circolando molto sull’app di messaggistica WhatsApp una vignetta che vede come protagonista Matteo Salvini. Nel disegno, si può leggere in tedesco “Bungee jumping in italiano” sotto ad un’immagine di Salvini appeso a testa in giù su un palo della luce con il tricolore italiano, prima di essere giustiziato. Nel messaggio virale su WhatsApp si sostiene che la vignetta sia stata pubblicata da Der Spiegel, importante giornale tedesco. Ovviamente, le reazioni degli utenti sono di rabbia e indignazione, ma in realtà la vignetta in oggetto non ha nulla a che vedere con l’attualità e dunque con l’emergenza coronavirus in Italia: è l’ennesima bufala che circola in rete.

La vignetta risale all’agosto 2019 ma non ha comunque nulla a che vedere con la testata tedesca in questione. La pubblicazione originale, infatti, è disponibile all’interno di un altro sito, dove sono archiviate tutte le immagini di questo tipo per vari personaggi politici, non soltanto italiani. La vignetta è opera dell’artista slovacco, Marian Kamensky, vignettista che spesso trae ispirazione dai leader cosiddetti populisti. A smentire la notizia, dopo “Der Spiegel”, era stato lo stesso Kamensky che lo scorso agosto ha pubblicato la vignetta sul proprio profilo ufficiale Twitter e sul blog Cartoonmovemente con la descrizione “Il futuro di Benito Salvini”. A destra, l’immagine e il messaggio che stanno circolando su WhatsApp.

Dunque, non c’è nessun attacco all’Italia da parte della Germania su questo fronte. In questo momento già molto delicato, diffondere queste notizie false serve solo ad alimentare rabbia e tensione e non è certo quello di cui abbiamo bisogno.