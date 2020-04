Coronavirus: dai satelliti le mappe per controllare epidemia [FOTO]

Elaborate le prime mappe da satellite delle regioni d’Italia: sono fornite dalle aziende del gruppo Leonardo alla Protezione civile per supportare la gestione dell’emergenza dovuta all’epidemia da coronavirus Sars-Cov-2.

Le mappe aiuteranno anche ad avere un quadro sempre aggiornato della situazione sul territorio e sugli spazi pubblici in vista della Fase 2 dell’emergenza.

Le prime immagini sono di Torino e sono state pubblicate nell’ambito del servizio Copernicus Emergency Managment Service “Rapid Mapping” dell’omonimo programma coordinato dalla Commissione Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana

Il servizio è erogato da un consorzio gestito da e-Geos (società costituita da Telespazio 80% e Asi 20%), ed è la prima volta che viene attivato in occasione dell’epidemia da Coronavirus.

Le zone di interesse identificabili dalle immagini satellitari sono soprattutto le aree ospedaliere e i presidi mobili, i mercati rionali all’aperto, i parchi e le pertinenze.