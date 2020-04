Coronavirus: delirio agli imbarchi a Villa San Giovanni, ‘servitori dello Stato’ trasformati in carne da macello [VIDEO]

Disagi, ritardi, problemi a partire, problemi a sbarcare: da giorni i pendolari dello Stretto di Messina stanno vivendo un incubo. Si tratta per lo più operatori sanitari e di appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate: carabinieri, poliziotti, militari dell’Esercito, infermieri. Ma anche persone che viaggiano perché necessitano di cure mediche. Si tratta, in sostanza, degli utenti che più frequentemente si spostano con i traghetti da Calabria a Sicilia e viceversa. Dopo le restrizioni decise dal comune di Messina e dalla regione Sicilia, che prevedono una drastica riduzione del numero delle corse e controlli serrati, questi pendolari sono costretti tutti i giorni a file lunghissima, ad arrivare in ritardo a lavoro e a rientrare poi a casa ad orari improponibili.

Una vergogna e uno smacco, causate dall’inefficienza di un sistema che ha messo in ginocchio chi, nonostante il lockdown, deve alzarsi presto al mattino per andare a guadagnarsi il proprio stipendio (sulla cui entità ed equità si potrebbe scrivere un trattato), mettendo in pericolo se stessi e le proprie famiglie. Perché se il problema fossero solo le attese e i ritardi ci si potrebbe anche passare sopra, visto il momento emergenziali, ma il pericolo vero è dato dagli assembramenti causati da questi lunghe code. Il rischio di infettarsi è altissimo, nonostante le protezioni che quasi tutti indossano.

Un rischio annunciato: ridurre il numero di corse delle navi non poteva fare altro che creare maggiori assembramenti. Con tutte le conseguenze e i danni che ne possono derivare. Ma tant’è: quello di trasformare i servitori dello Stato in carne da macello è un vizio vecchio come il mondo, che chi detiene il potere mette in campo proprio nei momenti più drammatici, cercando di coprire le vergogna dietro ad una coltre di populismo.