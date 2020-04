Coronavirus: si scommette anche sul vaccino anti-tubercolosi, test in corso

Un vaccino sviluppato un secolo fa per combattere la tubercolosi in Europa viene ora testato contro il nuovo Coronavirus da scienziati australiani che intendono trovare un metodo rapido per proteggere gli operatori sanitari: lo riporta il New York Times”.

Il vaccino Bcg (Bacillus Calmette-Guerin) è ancora utilizzato nei Paesi in via di sviluppo, dove gli scienziati hanno scoperto che sembra fare di più che prevenire la tubercolosi: previene le morti infantili per una varietà di cause e riduce drasticamente l’incidenza delle infezioni respiratorie.

Il vaccino consentirebbe al sistema immunitario di riconoscere e reagire a varie infezioni da virus, batteri e parassiti, ma vi sono ancora poche prove del fatto che il vaccino possa attenuare l’infezione da Coronavirus.

Gli scienziati di Melbourne hanno iniziato a somministrare il vaccino o un placebo a migliaia di medici, infermieri, terapisti respiratori e altri operatori sanitari.

“E’ un’ipotesi che sta circolando, ma al momento è tutta da discutere e le basi sono deboli“, ha dichiarato all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.