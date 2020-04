“Le scuole è più prudente che non riaprano proprio, per una serie di ottimi motivi. La cosa, tra l’altro, che mi domando è quale senso avrebbe riaprirle per pochi giorni di maggio“: lo ha affermato Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze Biomediche all’Ospedale Sacco di Milano, in collegamento durante la trasmissione Agorà, su Rai 3.