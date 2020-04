Coronavirus, dai segnali “classici” a quelli “atipici”: anche i sintomi di un’influenza intestinale possono rivelare la malattia

Febbre, tosse insistente e difficoltà respiratorie sono i 3 sintomi che solitamente contraddistinguono il Coronavirus, ma, secondo un recente studio, l’infezione può provocare sintomi atipici nelle persone anziane.

Un’analisi condotta da diversi istituti di ricerca ha analizzato le fasce più a rischio di complicazioni gravi, rilevando che in molti soggetti nessuno dei 3 sintomi “classici” potrebbe manifestarsi, anzi, potrebbero manifestarsene altri, come disturbi intestinali e vertigini.

“Gli anziani potrebbero non comportarsi come al solito, dormire più del solito o mostrare inappetenza. Possono sembrare apatici o confusi, perdere l’orientamento a causa di vertigini, smettere di parlare o semplicemente collassare“, ha spiegato Camille Vaughan, primario del reparto di Geriatria presso la Emory University, riporta la CNN.

“In età avanzata il corpo reagisce diversamente alle infezioni e alle malattie, la risposta immunitaria può essere ridotta e la capacità di regolare la temperatura corporea può essere alterata. Le malattie croniche possono interferire con i sintomi dell’infezione“, precisa Joseph Ouslander, docente di Medicina geriatrica presso lo Schmidt College of Medicine della Florida Atlantic University. “Alcune persone possono avere i riflessi della tosse alterati, per complicazioni legate all’età o a precedenti episodi neurologici, come l’ictus. I soggetti con deficit cognitivo potrebbero invece non essere in grado di comunicare i propri sintomi. Per questo è necessario riconoscere i segnali di pericolo. Senza i sintomi che abbiamo imparato ad associare al Coronavirus, gli anziani potrebbero essere soccorsi troppo tardi e aggravarsi prima di ricevere le cure adatte, o ancora uscire senza le misure protettive, rischiando di diffondere ulteriormente l’infezione“.

“Abbiamo documentato il caso di un paziente di 80 anni, con precedenti patologie cardiache, diabete e un moderato deficit cognitivo, che ha manifestato incontinenza e difficoltà motorie, diventando profondamente letargico. Non aveva febbre o tosse, ma starnutiva in continuazione. I paramedici hanno rassicurato il coniuge per due volte, poi abbiamo eseguito il test sul paziente, risultato positivo al Covid-19“, afferma Quratulain Syed, geriatra presso un ospedale di Atlanta.

“Abbiamo documentato diversi casi simili, con pazienti confusi che non riconoscono l’ambiente in cui si trovano, altri invece manifestavano i sintomi di un’influenza intestinale, e, una volta testati, sono risultati positivi al Coronavirus“, commenta Anthony Perry, docente di Medicina geriatrica presso il Rush University Medical Center di Chicago.

“Abbiamo elaborato un elenco di sintomi atipici nei pazienti COVID-19 più anziani. Abbiamo incluso cambiamenti nello stato del paziente, delirio, cadute, affaticamento, letargia, bassa pressione sanguigna, deglutizione dolorosa, svenimento, diarrea, nausea, vomito, dolore addominale e perdita di gusto e olfatto“, dichiara Sylvain Nguyen, geriatra presso il Centro ospedaliero dell’Università di Losanna, in Svizzera, specificando che i dati provengono dagli ospedali e dalle case di cura svizzere, francesi e italiane.