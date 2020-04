Coronavirus, il Segretario di Stato USA attacca la Cina: “Ha distrutto campioni e fermato i test”

Il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha attaccato nuovamente la Cina e la sua gestione dell’epidemia di Coronavirus: ha accusato Pechino di “avere distrutto i campioni” del virus e avere approfittato dell’emergenza per fare pressioni sui Paesi vicini.

Secondo Pompeo gli Stati Uniti sono convinti che la Cina non ha dichiarato l’inizio dell’epidemia in tempo, come previsto dalle norme dell’OMS e ha rivelato la trasmissione da uomo a uomo “dopo un mese“. Pompei ha aggiunto che Pechino ha sospeso i test sul nuovo virus, “distrutto i campioni esistenti” e non ha condiviso i campioni con il resto del mondo “rendendo impossibile seguire l’evoluzione della malattia“.