Coronavirus, il Segretario di Stato USA: la Cina ne “pagherà le conseguenze”

Il Segretario di Stato USA, Mike Pompeo, intervenendo a una trasmissione su Fox, ha affermato che la Cina “ha causato enormi sofferenze, perdita di vite umane” e “il Partito comunista cinese ne pagherà le conseguenze“.

“La Cina ha causato enormi sofferenze, perdita di vite umane e ora una grande sfida per l’economia globale e anche per l’economia americana, non condividendo le informazioni in suo possesso“. “Non abbiamo ancora piena trasparenza da parte del Partito comunista cinese“. “Temo ci siano cose che non sappiamo, non conosciamo la storia, non siamo riusciti ad avere sul posto il nostro personale per fare il lavoro necessario. Questa è una sfida perché il Partito comunista cinese e l’OMS non hanno fatto quanto hanno la responsabilità di fare con una pandemia in atto nel loro Paese“.