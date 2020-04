Coronavirus e sesso, per l’esperto “meglio da soli, accontentatevi della masturbazione e del sesso virtuale”

Virtuale o solitario: così deve essere il sesso “al tempo del coronavirus” secondo i consigli dell’infettivologo Jose’ Barletta in Argentina. A parte le coppie che gia’ convivevano, sposate o no, prima del divieto di circolazione e del distanziamento sociale, imposto il 20 marzo anche nel Paese sudamericano, gli altri – ha detto- dovranno accontentarsi della masturbazione e del sesso virtuale. Barletta ha spiegato che “ci sono pochissime informazioni disponibili oggi sul fatto che il virus sia effettivamente eliminato attraverso lo sperma e le secrezioni dalla vagina e dal retto”, ma e’ sicuro che passi dai baci. Per questo motivo, il medico ha spiegato la necessita’ “di evitare di incontrare persone con cui non viviamo” e ha fatto appello alla comprensione del pubblico affinche’ rispetti la misura della distanza sociale.

“Dobbiamo tenere presente che queste misure sono transitorie e sono lo strumento migliore che abbiamo”, ha rassicurato. “Stiamo parlando di evitare il contatto faccia a faccia”, ha aggiunto Barletta, che ha poi suggerito l’uso di “molte applicazioni online per incontrare persone, che possono comunque essere utilizzate senza problemi”. L’esperto di malattie infettive ha raccomandato diverse pratiche a distanza per evitare di rompere il distanziamento sociale, come “video-chiamate, sesso virtuale, sms”. E Barletta ha consigliato a tutti queste opzioni tecnologiche come “una buona alternativa”. Lo specialista ha ribadito l’importanza di “evitare incontri sessuali con persone con cui non viviamo”, cosi’ come “con chiunque altro abbia febbre o sintomi respiratori, anche se si tratta di qualcuno con cui viviamo e anche se e’ il nostro partner stabile”.

E ha persino offerto raccomandazioni per l’igiene durante la masturbazione: “E’ piu’ importante che mai lavarsi le mani dopo il sesso, dopo la masturbazione o dopo il sesso virtuale”. E ha proseguito imperterrito: “E’ importante lavare e disinfettare le tastiere, i telefoni, i sex toy e qualsiasi altro oggetto usato, anche se non sono stati condivisi con altri”. L’episodio e’ arrivato fino al presidente della Repubblica Alberto Fernandez. In un’intervista su Radio 10, il leader e’ riuscito a schivare la questione: “Se il ministero della Salute lo dice, ascoltatelo”, ha risposto Fernandez, che ha aggiunto, ridendo, “ma non fatemi dare un parere su questo”.