Coronavirus, sessuologa: “Intimità in crisi per le coppie che non vivono insieme”

La dottoressa Serenella Salomoni, psicoterapeuta e sessuologa, è intervenuta ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.

“Le coppie che vivono insieme hanno una situazione di vantaggio, anche se magari avranno avuto difficolta’ a restare in casa insieme tutto quel tempo, alcune sono andate in crisi– ha affermato Salomoni- Le coppie che non vivono insieme ora non si vedono da piu’ di un mese, quando tutto questo finira’ ritrovare l’intimita’ sara’ complicato. I single possono contattare qualcuno virtualmente, ma poi c’e’ bisogno di vederlo per avere una relazione intima. Credo che pochi saranno pronti al contatto fisico dopo che potremo uscire di nuovo di casa, anche perche’ sono gli stessi politici e medici a dirci che bisogna evitare il contatto. Mi viene da pensare a quello che accadeva quando c’era lo spettro dell’Aids. E’ inutile che ci illudiamo che una volta finito il lockdown passera’ tutto. Oltre a pensare alla parte fisica, bisognerebbe pensare anche a quella psicologica, darci una mano per poter essere piu’ forti quando usciremo da questo caos. Datevi da fare, telefonate, chiamate se ce n’e’ bisogno. Anche a livello politico dovrebbero occuparsi di questo aspetto. Per non parlare di tutto il problema del lutto, che pesa tantissimo dal punto di vista psicologico“.