Coronavirus, oggi in Sicilia BOOM di tamponi: il 98,3% è NEGATIVO, dati sempre più confortanti [DETTAGLI]

Appena 44 nuovi casi di positività al Coronavirus su ben 2.538 tamponi giornalieri: il dato di oggi in Sicilia è il migliore dall’inizio dell’epidemia. Mai, infatti, erano emersi così pochi casi a fronte di così tanti test effettuati. La percentuale dei positivi sui controllati è appena dell’1,7%: significa che il 98,3% dei tamponi è risultato negativo, testimoniando che l’epidemia non sta circolando nell’isola. Da ormai 4 giorni il trend si è assestato su numeri di nuovi casi giornalieri abbondantemente inferiori alle 50 unità, a fronte di un picco di 170 casi giornalieri ormai di gran lunga superato: è stato il 26 marzo, tre settimane fa, in barba alle previsioni di tutti coloro che si aspettavano il picco epidemico in Sicilia e al Sud in generale a metà aprile.

Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia sono stati accertati 2.579 casi di persone contagiate, a fronte di 42.405 tamponi effettuati: appena il 6% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa d’Italia dopo quella della Calabria che ha il record migliore con il 5%. In Sicilia i morti sono 187, i guariti 284, quindi le persone attualmente ammalate sono 2.108. Di questi, soltanto 48 sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva dell’isola, appena il 2% del totale, un dato di gran lunga inferiore a quello nazionale. Altri 573 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre la stragrande maggioranza (1.534) sono in isolamento domiciliare perchè non hanno sintomi tali da richiedere l’ospedalizzazione.

Tutti i dati del Coronavirus in Sicilia provincia per Provincia

Catania 600 casi : 65 morti , 70 guariti , 121 ricoverati



Messina 370 casi : 38 morti , 48 guariti , 133 ricoverati



Palermo 330 casi : 25 morti , 44 guariti , 71 ricoverati



Enna 292 casi : 24 morti , 25 guariti , 174 ricoverati



Agrigento 129 casi : 1 morto , 2 guariti , nessun ricoverato



Caltanissetta 115 casi : 10 morti , 13 guariti , 14 ricoverati

Trapani 113 casi : 5 morti , 17 guariti , 6 ricoverati

Siracusa 100 casi : 14 morti , 60 guariti , 49 ricoverati



Ragusa 59 casi : 5 morti , 5 guariti , 5 ricoverati



E’ bene ricordare che la Sicilia, con 5 milioni di abitanti, è la 4ª Regione d’Italia per popolazione (soltanto in Lombardia, Lazio e Campania vivono più persone), eppure i numeri siciliani sono di gran lunga i migliori e il dato dei tamponi effettuati è considerevole, superiore persino a quello della Campania dove vivono un milione di persone in più.