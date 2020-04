Coronavirus, Sileri: “La battaglia verrà vinta, ma dovremo convivere con il virus fino a quando non avremo il vaccino”

Le misure di contenimento contro il Coronavirus “sono state gia’ prolungate fino a dopo Pasqua. In questo momento e’ prematuro dire altro, perche’ bisogna vedere l’andamento epidemiologico“: lo ha affermato il viceministro della salute Pierpaolo Sileri. “I risultati che abbiamo mostrano che vi e’ un calo dei contagi, soprattutto di quei casi piu’ gravi, che richiedono cioe’ l’ospedalizzazione. Quindi c’e’ un alleggerimento sulle terapie intensive. Sono sicuro che nei prossimi giorni continuero’ a vedere il calo. La mortalita’ che osserviamo e’ ancora alta, ma chi muore oggi, purtroppo, e’ chi si e’ ammalato diversi giorni fa, quindi calera’ anche quella. Poi vedremo di volta in volta le modalita’ per far ripartire l’Italia. La battaglia verra’ vinta. Si tratta, pero’, di convivere con il virus fino a quando non avremo il vaccino. Serviranno delle strategie per il post Coronavirus, ma le cose fondamentali saranno: protezione per i lavoratori, individuazione di coloro che hanno avuto il virus e una ripartenza graduale per proteggere la popolazione compatibilmente con il controllo territoriale di eventuali altri focolai che potrebbero esserci fino a quando il virus sara’ in circolo“.