Coronavirus, Sileri: “Nei prossimi 30 anni affronteremo almeno altre 2 pandemie”

“Questa è una pandemia moderna ma ne avremo altre. Io davanti a me ho almeno altri 30 anni di vita e sono sicuro che almeno altre due pandemie me le vivrò, è normale nella nostra società. Quello che secondo me è mancato è stata un’interazione migliore tra governo centrale e regioni attraverso una forza del ministero che a mio avviso deve essere ripresa. Non significa tornare indietro al titolo V della Costituzione, lascio una considerazione del genere all’attività parlamentare, però sicuramente è necessario un rafforzamento del governo centrale sanitario sul controllo, sulla gestione e sul monitoraggio“: lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Circo Massimo, su Radio Capital.