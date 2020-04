Coronavirus, Sileri: “Possibile inizio della ripresa dopo Pasqua, ma solo se calano i contagi”

“Possibile inizio ripresa dopo Pasqua ma solo se calano i contagi. L’ondata lombarda non verrà replicata nelle altre regioni se manterremo le misure. Calo dei morti aumenterà quando caleranno i contagi. E’ ipotizzabile in futuro il verificarsi di nuovi focolai, sicuramente maggiormente controllabili, almeno fino al vaccino. Intanto dovremo dedicare risorse e iniziare a prevedere misure per la ripresa, che sarà graduale. Bisognerà convivere con il virus fino al vaccino, e con il distanziamento sociale. Dovremo investire in educazione, abituarci all’uso delle mascherine, che sono in arrivo. Ne serviranno milioni“: lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri nel corso dell’appuntamento settimanale in diretta ogni sabato dalle 10 alle 13 sulle pagine Facebook e YouTube dell’Associazione Luca Coscioni, intitolato “Coronavirus Scienza e Diritti, affrontare l’emergenza, preparare il futuro.