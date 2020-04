Coronavirus, Sileri: è “possibile pensare a un passaporto sanitario”

Per contrastare la diffusione del Coronavirus è “possibile pensare a un passaporto sanitario“: lo ha dichiarato il viceministro della salute Pierpaolo Sileri. “Mi sono battuto molto perché i tamponi vengano fatti ed è uscita anche una circolare del ministero in merito. Credo comunque che tra una settimana, 10 giorni al massimo, il paese vedrà un calo dei casi positivi“.

“Purtroppo – ha sottolineato il viceministro intervenendo a ‘Petrolio’ su RaiDue – questo non corrisponderà al calo del numero dei morti, perché chi muore ora e morirà domani è chi ha contratto il virus diversi giorni o diverse settimane fa“. “Dovremmo convivere con il virus – ha aggiunto Sileri – finché non ci sarà il vaccino. Ma adesso, solo dopo un calo dei contagi, sarà possibile programmare un ritorno progressivo e lento alla normalità“.