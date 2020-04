Coronavirus, Sileri: “Dall’Oms sembrano esserci stati ritardi e confusione, verificare il più possibile le Rsa”

“Ritardo e confusione sembrano esserci stati”. Lo ha detto il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di “Petrolio”, su Rai2, rispondendo alle domande di Duilio Giammaria sui ritardi generati dalla tardiva valutazione della portata del virus da parte dell’Oms. “E’ chiaro che, quando un organismo come l’Oms dà la linea d’indirizzo, è quella che inizi a seguire”, ha aggiunto Sileri.

Sul tema delle Rsa, Sileri pensa che serva “verificarne il piu’ possibile”. Sul Pio Albergo Trivulzio Sileri aggiunge: “I Nas hanno verificato oltre 600 controlli alle Rsa italiane riscontrando per un 20% infrazioni derivanti da cattiva organizzazione e formazione del personale. Sul Pio Albergo Trivulzio la magistratura sta indagando ed e’ necessario aspettare gli esiti. E‘ inaccettabile che pazienti positivi al Covid19 siano nella stressa struttura con anziani, questi accadimenti non possono e non devono piu’ accadere” ha concluso il Vice Ministro Sileri ospite in diretta su Rai Due.