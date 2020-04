Coronavirus, il viceministro Sileri: “Vita normale quando avremo il vaccino”

“Si avrà una vita normale quando avremo il vaccino: è inevitabile che il virus continuerà a circolare e quindi sarà necessario attuare delle precauzioni”. Lo ha detto il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, parlando nella Prefettura di Potenza al termine di un incontro con il prefetto del capoluogo lucano, Annunziato Varde’, e con il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“La mascherina – ha aggiunto Sileri – sarà un indumento quotidiano quando non si riescono a mantenere le distanza e, quando, ad esempio, si sta al chiuso. Si ricomincera’ a lavorare in maniera graduale dove possono essere mantenute le distanze di sicurezza. Come? Il Comitato tecnico-scientifico ci aiutera’ a individuare come lentamente ripartire. La vera normalità, quindi scordarsi e mettersi alle spalle questo virus, si avrà – ha concluso – solo quando ci sarà il vaccino”.