Coronavirus: Silvio Brusaferro l’esperto più citato sui mezzi di informazione durante l’emergenza sanitaria

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, è l’esperto più citato (9.133 citazioni) sui mezzi di informazione italiani durante l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Brusaferro precede Walter Ricciardi (8.339), consulente speciale del ministero della Salute sull’epidemia e membro dell’esecutivo dell’OMS, e Roberto Burioni, virologo dell’ospedale San Raffaele (6.581).

I dati sono il risultato del monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione tra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che “utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato“.

Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati, dal 21 febbraio (giorno in cui si è avuta la notizia del ‘paziente 1’) al 20 aprile, gli esperti (virologi, infettivologi, epidemiologi) che hanno parlato di più sui mezzi di informazione italiani.

A spingere sui media il professor Brusaferro sono soprattutto le sue analisi e i suoi commenti ai dati sul numero di contagi e ricoveri per coronavirus forniti durante il punto stampa della Protezione civile.

La top ten stilata da Mediamonitor.it vede ai piedi del podio Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano (6.379). Al quinto posto si piazza l’immunologo statunitense Anthony Fauci, che presiede l’americano National institute of allergy and infectious Diseases ed è consulente scientifico di Donald Trump per l’emergenza Coronavirus, con 6.259 menzioni sui media italiani. Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di Sanità è sesto (5454 citazioni) e precede Giovanni Rezza (3.498), epidemiologo e dirigente dell’Istituto Superiore di sanità.

Nella classifica figurano anche Ilaria Capua (2.730), virologa a capo del One health Center of excellence all’Università della Florida, e il virologo Fabrizio Pregliasco (2.627), rispettivamente in settima e ottava posizione.

Chiudono la graduatoria il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, e Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore dell’emergenza coronavirus della Regione Puglia, che hanno raccolto rispettivamente 1.973 e 1.672 menzioni. La classifica relativa alle citazioni degli esperti nelle sole emittenti radiofoniche e televisive negli ultimi 30 giorni vede in testa Walter Ricciardi, menzionato 519 volte, seguito da Franco Locatelli (426) e Massimo Galli (419 citazioni).