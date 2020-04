Coronavirus: il sindaco di Bari lancia la Pasquetta sui balconi

“Possiamo organizzare la Pasquetta sui balconi, non potremo stare tutti insieme fisicamente ma potremo farlo virtualmente, organizzando qualche collegamento, chi ha un giardino è più fortunato, chi non ha un balcone dovrà tenere l’uscio aperto“: la proposta di “Pasquetta-alternativa” è stata lanciata dal sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro.

“Quando arriverà Pasquetta, normalmente la Pasquetta porta sfiga perché piove sempre, stavolta immagino che il tempo sarà bello ma dobbiamo stare in casa e organizzarci così. Magari a qualcuno di voi viene qualche idea, possiamo organizzare Pasquetta sul balcone, in cui decidiamo insieme cosa cucinare e cosa mangiare“.

“Immagino un’estate in cui non sarà possibile stare in spiaggia tutti vicini gli uni agli altri come abbiamo sempre fatto”

“Dovremo stare a casa ancora a lungo anche se ricominceremo a lavorare, prima le fabbriche, poi altre attività economiche, le scuole non so se ce la faremo, ma la ripresa sarà lunga, avremo la necessità di mantenere ancora le distanze. Avremo bisogno di mascherine, guanti, per svolgere le nostre attività. Ma probabilmente dovremo mantenere le distanze, per il tempo che ci vorrà, per questo mi immagino un’estate in cui non sarà possibile stare in spiaggia tutti vicini gli uni agli altri“.