Coronavirus, il sindaco di Bergamo: “Possibili 4-500mila contagiati in provincia, ma l’emergenza sanitaria è superata”

E’ “possibile immaginare che il numero delle persone contagiate anche in modo leggero è nell’ordine di 400mila-500mila persone in questa provincia“: lo ha affermato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a Sky Tg 24, spiegando che l’ipotesi si fonda su una stima basata anche sul numero di decessi rispetto agli anni scorsi – che sono stati “5500 nella provincia di Bergamo” di cui “650 in città“.

Gori ha anche parlato dei numeri ufficiali dei contagiati, confermati dai tamponi, che sono “un sottoinsieme del vero numero dei contagiati che certamente è molto superiore“. Per il sindaco, oggi, “l’emergenza sanitaria, almeno qui, è superata” ma “ovviamente non è sparito il virus, ci sono ancora contagi e purtroppo dei decessi, ma in una misura inferiore“.