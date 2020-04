Coronavirus, il sindaco di Messina: “Mi vogliono ammazzare, altro che colpo di Stato: prendono di mira chi non è d’accordo con loro”

“Vogliono ammazzare il sindaco di Messina. Ma per uccidermi non basta il parere autorevole del Consiglio di Stato. Questa ordinanza resta valida… e’ piu’ facile rimuovermi dalla carica di sindaco che annullarla. Volete farmi fuori? Non mi piego a questo delitto di Stato. In via d’urgenza, in 24 ore, in piena emergenza Coronavirus, il Consiglio di Stato e’ stata costretto, su pressione del ministro dell’Interno, che mi ha denunciato per lesa maesta’, a emettere un parere. Si vogliono uccidere i sindaci e il sottoscritto che siamo stati eletti, a differenza sua, dai cittadini“: lo ha affermato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in riferimento alla decisione del Consiglio di Stato che ieri sera ha espresso con la massima urgenza parere favorevole sulla proposta del ministero dell’Interno, per annullamento, in via straordinaria, dell’ordinanza comunale che ha imposto a chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza.

“Il ministro Lamorgese dovrebbe dimettersi”, ha proseguito De Luca, “faremo tutti i percorsi del caso dopo avere analizzato quel parere. L’ordinanza e’ valida e in vigore: ancora qui a Messina e in Sicilia per entrare devono registrarsi alla banca dati. Il Consiglio dei ministri dovra’ riunirsi e scommetto che lo fara’ presto perche’ prima mi mettono il bavaglio, meglio e’ per loro. Vado avanti finche’ non vedo il decreto del Presidente della Repubblica che avalla la decisione del Consiglio dei ministri. Mi vogliono ammazzare, altro che colpo di Stato… si vuole prendere di mira chi non e’ d’accordo con loro. Fate prima a revocarmi. Non mi fermo di fronte a questa pistolettata, pronti a fare le nostre mosse e i nostri ricorsi“.