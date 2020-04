Coronavirus: “Situazione davvero positiva entro un paio di settimane, ma potrebbero presentarsi sorprese”

Quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia? “Difficile fare previsioni (anche se qualche buontempone ha addirittura messo per iscritto le date dell’ultimo caso che sarà segnalato in ogni regione) ma se il trend fosse rispettato e non si presentassero sorprese, entro un paio di settimane la situazione potrebbe essere davvero positiva“, ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l’emergenza Coronavirus, in un post su Facebook. “Quali sorprese potrebbero presentarsi? Innumerevoli. Se anche il numero di persone davvero contagiato fosse 10.000.000; macché, abbondiamo, 20.000.000, resterebbe sempre una quota di suscettibili altissima (40-50.000.000), soprattutto concentrata nelle regioni meno colpite del Centro-Sud che si comporterebbe come una vera polveriera pronta ad esplodere se non si riuscisse a spegnere ogni miccia. Le micce si accendono di continuo e di continuo i servizi territoriali corrono a spegnerle. Se questa azione di pompieri si facesse in assenza di misure di distanziamento sociale sarebbe impossibile da attuare“. “Teniamo duro ancora un po’ perché dalla cima di un altopiano l’orizzonte si vede bene“.