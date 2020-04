Coronavirus e smog: con il lockdown 1.500 decessi evitati in Italia, 11mila in tutta Europa

Le misure imposte per contenere il contagio del Coronavirus nell’ultimo mese hanno portato a una riduzione di circa il 40% del biossido di azoto (NO2) nell’aria, con 1.500 decessi evitati in Italia, 11mila in tutta Europa: lo ha rilevato il Center for research on energy and clean air, con sede a Helsinki.

Il livello medio d’inquinamento da biossido di azoto è diminuito di circa il 40% (-43% in Italia) e quello da particolato del 10% (-5% in Italia).

L’analisi ha mostrato maggiori riduzioni dei livelli di particolato rispetto a quanto riportato in precedenza, e attribuisce il calo alle misure di lockdown decise in Europa per combattere il nuovo Coronavirus.