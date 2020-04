Coronavirus: sospensione temporanea della produzione Ford in Europa

Ford ha confermato che la sospensione temporanea della produzione di veicoli e motori, nella maggior parte dei suoi siti di produzione europei, dovrebbe continuare almeno fino al prossimo 4 maggio. L’annuncio segue la prima comunicazione di Ford sulla temporanea sospensione, dal 19 marzo, delle attivita’ produttive nei principali stabilimenti dell’Europa continentale (Saarlouis e Colonia in Germania, Valencia in Spagna e Craiova in Romania), e dal 23 marzo, negli impianti di sviluppo e produzione dei motori di Bridgend e Dagenham nel Regno Unito. Le attivita’ dell’Ovale Blu a Valencia, in Spagna, rimarranno tuttavia temporaneamente sospese almeno fino al 27 aprile. “E’ importante essere quanto piu’ possibile chiari con i nostri dipendenti in merito al perdurare della situazione attuale”, ha affermato Stuart Rowley, presidente di Ford Europe. “Speriamo che il contesto possa migliorare gia’ dal prossimo mese in modo da poter iniziare i nostri piani di ripresa delle attivita’ che saranno, comunque, subordinati alle condizioni e alle misure introdotte dai governi nazionali”. I piani di ripresa della produzione dipenderanno dalla situazione relativa alla diffusione della pandemia nelle settimane a venire, dalle restrizioni nazionali in vigore al momento e dalle problematiche afferenti i fornitori e alla capacita’ della rete dell’Ovale Blue di operare. Il piano Ford di ritorno al lavoro comprendera’ anche l’introduzione di misure adeguate in materia di distanziamento sociale e altri protocolli di salute e sicurezza, per proteggere la forza lavoro. L’operativita’ dei dipendenti a supporto delle attivita’ di produzione continueranno con le dovute precauzioni, mentre quelle di coloro che si occupano di attivita’ piu’ complesse, anche in siti non produttivi, procederanno da remoto.