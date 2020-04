Coronavirus, situazione critica in Spagna: 809 morti in 24 ore, con 124.736 casi totali è il secondo Paese al mondo dopo gli Usa

Situazione critica in Spagna. Con altre 809 nuove vittime nelle ultime 24 ore, sale a 11.744 il bilancio dei morti per il coronavirus in Spagna. Secondo i dati odierni del ministero della Salute citati dalla Efe, inoltre, i nuovi contagi sono 7.026 che porta il totale a 124.736 casi in tutta la Spagna, che diventa il secondo Paese al mondo più colpito per numero di casi dopo gli Stati Uniti.

I dati del ministero della Sanità di Madrid parlano anche di 34.219 persone guarite. Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 6.532 in tutta la Spagna. Il dato sui decessi, sottolinea invece El Pais, è il più basso da otto giorni. La regione di Madrid resta la più colpita: 36.249 casi di Covid-19 e 4.723 decessi. Segue la Catalogna con 24.734 persone contagiate e 2.508 morti.