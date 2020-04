Coronavirus: in Spagna oggi 410 vittime, dato minimo da 4 settimane

Nelle ultime 24 ore in Spagna sono morte 410 persone: si tratta del numero più basso dal 22 marzo, quando i decessi furono 394.

L’aggiornamento è stato fornito dal Ministero della Sanità.

Sono saliti a quota 20.453 i decessi totali per Coronavirus.

I nuovi casi sono in lieve diminuzione, a 4.218 da 4.499 ieri, mentre i totale dei contagiati è a 195.944.