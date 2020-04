Coronavirus: la Spagna proroga lo stato d’emergenza al 26 aprile

In Spagna il governo ha deciso di prorogare di due settimane, fino al 26 aprile, le misure restrittive introdotte per contrastare la diffusione del Coronavirus: lo riporta El Pais.

Il premier Pedro Sanchez ha preso la decisione dopo aver consultato il comitato scientifico, che analizza tutti i dati e i modelli statistici che calcolano l’evoluzione dell’epidemia.

E’ la 3ª proroga di 15 giorni cui fa ricorso Madrid e anche in questo caso il provvedimento è soggetto all’approvazione del Congresso.

Il governo ha inviato molti messaggi positivi negli ultimi giorni e ha insistito sul fatto che la curva si sia stabilizzata, ma il contagio continua a crescere.