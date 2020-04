Coronavirus: la Spagna rinuncia alla corsa dei tori, annullate le celebrazioni di San Fermin a Pamplona

A causa della pandemia di Coronavirus la città spagnola di Pamplona ha deciso di annullare le celebrazioni di San Fermin a luglio, nell’ambito della quale la corsa di tori attira decine di migliaia di turisti.

“Il consiglio comunale ha preso questa decisione unanimemente, tenendo conto che la lotta contro il Covid-19 e’ diventata una priorita’ globale e che non vi e’ altra eventuale possibilita’ per eventi internazionali“, si spiega in una nota del municipio.

La famosa corsa dei tori di Pamplona, in Spagna, è l’ennesimo grande evento europeo cancellato.

Il sindaco di Pamplona, Enrique Maya, è risultato positivo al Coronavirus.