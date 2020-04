Coronavirus, Spallanzani: “Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati-dimessi”

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 172. Di questi, 23 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 244. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici“: è quanto riporta il bollettino odierno dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. “Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi“.