Coronavirus, Speranza: “20.491 persone hanno risposto al bando della Protezione Civile, viviamo in un Paese pronto a rimboccarsi le maniche”

“Sono 20.491 i professionisti sociosanitari che in due giorni hanno risposto al bando della Protezione Civile per 1.500 operatori. Saranno impiegati nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili e negli istituti penitenziari di tutta Italia. Sono luoghi particolarmente delicati e questo rende ancor più importante il valore di questa partecipazione. Viviamo in un paese solidale, pronto a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri quando è necessario. 20.491 volte grazie“. Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook.