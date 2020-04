Coronavirus: nella bergamasca si potrà fare la spesa divisi per sesso, uomini e donne a giorni alterni

Singolare iniziativa a Canonica d’Adda, in provincia di Bergamo, dove il sindaco Gianmaria Cerea ha deciso che da domani la spesa si potra’ fare a giorni alterni a seconda che si sia uomo o donna. Inizialmente si è pensato che fosse una fake news, ma la notizia e’ pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune. A giorni alterni uomini e donne potranno quindi andare a fare la spesa, con un giorno in piu’ per gli uomini. Le donne potranno fare la spesa il martedi’, giovedi’ e sabato, mentre gli uomini il lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e domenica.