Coronavirus, va a fare la spesa in tuta ma viene multata: “faceva jogging”. La denuncia di Federica Torti, “Siamo in uno stato di polizia”

L’emergenza coronavirus ha fatto sì che l’Italia si ritrovasse sotto le regole di un lockdown tra i più rigidi del mondo. Da circa un mese e mezzo, gli italiani possono uscire di casa solo per urgenza o necessità: si può lasciare la propria casa per andare a lavoro, per motivi di salute, per fare la spesa o per altre poche esigenze fondamentali. Per far rispettare le regole, sono state dispiegate le forze dell’ordine, che in questo mese e mezzo hanno multato i cittadini che trasgredivano alle regole, ma non sono mancate le polemiche per alcune multe inflitte alla popolazione.

Una delle ultime polemiche vede protagonista la conduttrice e showgirl Federica Torti, che nei giorni scorsi ha lasciato la sua abitazione per recarsi al supermercato ma ricevendo comunque una multa dalle forze dell’ordine per aver violato il decreto. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, la Torti, esperta di fitness, ha dichiarato: “Io, con il sorriso che mi contraddistingue stampato sul volto, l’ allegria e la mia solarità, mi accingevo ad andare a fare la spesa, vestita sportiva, perché io purtroppo ho l’abitudine di vestirmi sportiva, lavorando anche nell’ambito dello sport ho questo stile“. Ma proprio il suo abbigliamento è stato la ragione della multa. Stando al verbale, “veniva sorpresa a fare jogging indossando relativo abbigliamento”. “Io andavo a far la spesa, vestita sportiva, con passo sostenuto, ma anche su una mano sola facendo la verticale sarei potuta andare a fare la spesa, perché rientra nella legalità, ed è un bisogno primario comprare del cibo“, ha spiegato la Torti.

Alle forze dell’ordine, la donna, che vive a poca distanza da un supermercato, ha spiegato che approfittando della necessità di fare la spesa, ha deciso di coprire il breve tragitto che lo separa dal suo negozio facendo dell’attività fisica, una camminata veloce. La Torti non ha voluto specificare l’ordine di appartenenza della persona che l’ha fermata, che pare l’abbia accusata di prenderlo in giro con la sua giustificazione: “Capisco che è una situazione difficile questa che stiamo vivendo tutti, ma non li stavo prendendo in giro. Purtroppo mi hanno fermata prima che entrassi al supermercato e non dopo. Se fossi uscita dal market magari, dopo la spesa, mi avrebbero fermato ugualmente ma almeno avrei sventolato il mio scontrino. Multa per jogging vestita sportiva. Con le sneakers ai piedi. Mentre io andavo a far la spesa“, commenta amareggiata Torti.

L’importo della multa è di 280 euro: “Dove andranno questi soldi, mi chiedo. Ti viene il dubbio che più multe fanno meglio è. Questi 280 euro di multa a piedi diventano 373 e spiccioli se sei fermato in macchina, che diventerebbero 560 euro se uno fosse sorpreso la seconda volta a fare jogging, come dicono loro, ma io facevo la spesa“. La showgirl ha deciso di fare ricorso e, a Il Tempo, ha spiegato come si deve preparare: “Devi fare una memoria difensiva dove spieghi esattamente il punto di partenza e il punto di arrivo e come si è sviluppata la situazione. La distanza percorsa che deve essere non eccessiva, allegare un documento scaricato magari da google map, che indica l’itinerario per agevolare anche il prefetto nella valutazione dell’ accertamento. Non dimenticare assolutamente lo scontrino del supermarket con gli acquisti effettuati”. Federica Torti conclude: “Sta al senso civico di ogni persona stare attenti e responsabili perché sennò ci troveremo in uno stato di polizia. Anzi, forse lo siamo già“.