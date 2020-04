Coronavirus, le due facce degli Stati Uniti: in California migliaia in spiaggia, a New York fuga come per l’11 Settembre [FOTO]

Situazione molto diversa invece sulla East Coast: molti cittadini hanno lasciato New York a causa del Coronavirus e molti non sanno quando e se rientreranno. La Grande Mela sta pagando da anni un calo della popolazione per i costi troppo alti e lo spazio ristretto a disposizione. Ora, riporta il Wall Street Journal, il Coronavirus rischia di accelerare una fuga in corso già da tempo, un esodo che la città ha già vissuto dopo l’11 settembre ma dal quale poi si è ripresa.

Migliaia di persone hanno affollato nel fine settimana le spiagge della California meridionale , nonostante il lockdown sia ancora in vigore: i media hanno documentato con immagini eloquenti gli assembramenti in un weekend con temperature di oltre 30°C. Mentre le spiagge delle contee di Los Angeles e San Diego sono rimaste chiuse, sono state aperte quelle vicine della contee di Ventura e Orange. Nonostante le foto mostrino il contrario, le autorità locali hanno sostenuto che la gente è stata molto cooperativa e ha osservato il distanziamento sociale.

