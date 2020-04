Coronavirus, oltre 530.000 casi negli USA, si va verso i 21.000 morti: “Se il lockdown fosse iniziato prima, avremmo salvato delle vite”

I casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono 530.006. Il numero dei morti va verso quota 21.000 attestandosi a 20.608. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

“Se fin dall’inizio avessimo chiuso tutto” la situazione sarebbe stata “diversa“, e alcune vite sarebbero state salvate. Lo ha detto l’immunologo americano Anthony Fauci a Cnn. “Ciò che accade in questo tipo di decisioni è complicato” ma non si può negare che agire in tempo avrebbe avuto un impatto migliore, ha aggiunto. L’immunologo ha espresso un “cauto ottimismo” sulla situazione della pandemia di Covid-19 negli Usa, sostenendo che nel Paese potrebbe esserci una diminuzione dei nuovi contagi e del tasso dei ricoveri ospedalieri. Secondo Fauci, le attività economiche in alcune zone degli Usa potrebbero ripartire già dal mese prossimo.

La riapertura però, ha rimarcato Fauci, deve essere “graduale” e in linea con l’andamento dell’epidemia, con le diverse aree del Paese che dovranno agire in modo commensurato alla loro diversa situazione. L’esperto ha avvisato che non ci può essere un approccio “di una misura unica che va bene per tutti”. “Vogliamo essere sicuri che non si faccia nulla in modo prematuro e precipitoso, ed allo stesso tempo bisogna prestare attenzione alla necessità di cercare di tornare alla normalità“, ha aggiunto il direttore National Institute of Allergy and Infectious Diseases che fa parte della task force della Casa Bianca per la lotta al coronavirus.