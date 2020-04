Coronavirus, l’epidemia dilaga negli Stati Uniti: sfiorati 300 mila casi e 8 mila decessi, governo pagherà cure a cittadini senza polizza

L’epidemia di coronavirus continua a dilagare negli Stati Uniti. Secondo i dati della Johns Hopkins University, ci sono almeno 290.606 casi positivi, mentre le vittime sono 7.826. Oggi sono sati registrati almeno 12.653 nuovi casi di contagio.

Il District of Columbia ha annunciato 145 nuovi contagi confermati del Coronavirus che causa il Covid-19, portando il totale a 902. I nuovi morti sono sei, che portano il totale a 15. Il sindaco di Washington D.C., Muriel Bowser, ha ordinato ai 700mila residenti di restare in casa, come hanno fatto le vicine Maryland e Virginia. Bowser ha dichiarato lo stato d’emergenza, chiuso tutte le scuole e ordinato alle aziende non essenziali di restare chiuse. I tour alla Casa Bianca e al Campidoglio sono stati cancellati, mentre National Zoo, musei Smithsonian e Kennedy Center hanno chiuso.

L’amministrazione Trump usera’ parte dei fondi contenuti nel piano Salva-Usa da 2 mila miliardi per pagare agli ospedali le cure somministrate agli americani privi di assicurazione sanitaria. La decisione e’ arrivata dopo che, da piu’ parti, era stato chiesto di coprire le spese per migliaia di persone che, dopo aver perso il lavoro, si sono ritrovate anche prive della polizza medica. Spesso i conti presentati dagli ospedali in queste settimane raggiungono anche la cifra di 20-30 mila dollari. L’epidemia da Coronavirus ha aggravato un’emergenza sanitaria che si sta diffondendo nel Paese: almeno 27 milioni di americani non hanno una polizza, che puo’ arrivare a costare anche 1.500-1.800 dollari al mese, e nonostante questo non coprire tutte le spese. La scorsa settimana 6,6 milioni di persone hanno fatto domanda di sussidio, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia. Ma con l’aumento dei contagi, il sistema sanitario rischia di andare al collasso non solo dal punto di vista dei servizi, ma dei conti. Nel solo 2017, secondo l’American Hospital Association, gli ospedali di tutti i tipi, pubblici e privati, hanno provveduto cure non pagate per un valore di 38 miliardi di dollari.