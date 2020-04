Coronavirus: stato d’emergenza in Giappone, annunciato massiccio piano di sostegno all’economia

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato che dichiarerà lo stato di emergenza, della durata di circa un mese, per Tokyo e altre 6 prefetture già da domani.

Abe, citato dalla CNN, ha affermato che lo stato di emergenza sarà diverso da quello dei Paesi occidentali: “L’attività economica di base” continuerà, ha detto, riferendosi ad esempio a trasporto pubblico e supermercati.

Il Comitato consultivo del primo ministro ha raccomandato lo stato di emergenza per sette prefetture giapponesi, tra cui la capitale Tokyo e la seconda città più grande, Osaka. In elenco anche Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo e Fukuoka.

Abe ha anche annunciato un massiccio piano di sostegno all’economia del Paese con 108.000 miliardi di yen (915 miliardi di euro) per contrastare le conseguenze della pandemia sull’attività della terza economia mondiale.